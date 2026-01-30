Юрист Алексеев объяснил, как вернуть товар в магазин без этикетки

Покупатель имеет право вернуть товар без магазинной этикетки, если сохранены фабричные ярлыки. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Денис Алексеев.
Он пояснил, что отсутствие ценника или антикражной бирки не является законным основанием для отказа. Решающее значение имеют вшитые этикетки на одежде, наклейки с серийными номерами на технике или заводские пломбы. Их повреждение дает продавцу право отказать в возврате.
Если товар сохранил внешний вид и есть чек, возврат возможен, утверждает Алексеев. В случае с бракованным товаром требования к сохранности этикеток смягчаются, и вернуть его можно даже при снятом фабричном ярлыке.
Юрист отметил, что не подлежат возврату предметы личной гигиены, косметика, ювелирные изделия и сложная техника с нарушенными пломбами. Для качественных товаров установлен срок возврата в 14 дней, для бракованных — в течение гарантийного периода.
Алексеев рекомендует покупателям оформлять письменную претензию в случае незаконного отказа продавца принимать возврат. Эксперт призвал не бояться ссылаться на закон о защите прав потребителей.
