Юрист Алексеев объяснил, как вернуть товар в магазин без этикетки

Он пояснил, что отсутствие ценника или антикражной бирки не является законным основанием для отказа. Решающее значение имеют вшитые этикетки на одежде, наклейки с серийными номерами на технике или заводские пломбы. Их повреждение дает продавцу право отказать в возврате.