Португальского режиссера Жуана Канижу нашли мертвым в собственном доме

Известного португальского режиссера и сценариста Жуана Канижу домработница нашла мертвым в его доме недалеко от поселка Вила-Висоза. Об этом в четверг, 29 января, сообщило местное издание Correio de Manha.
— В четверг в своем доме недалеко от Вила-Висозы был найден мертвым кинорежиссер Жуан Канижу. По данным того же источника, тело 68-летнего режиссера обнаружила его домработница, — говорится в сообщении.
Причины смерти кинематографиста не уточняются.
Жуан Канижу родился 10 декабря 1957 года в городе Порту. Он стал известен благодаря фильму «Во тьме ночной», который в 2005 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В 2023 году деятель киноискусства удостоился «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за свою работу «Плохая жизнь». Кроме того, на момент его смерти у него остался незавершенный проект: фильм находился на стадии съемок.
— На протяжении своей карьеры Жуан Канижу также работал театральным режиссером. Он даже ставил пьесы Дэвида Мамета и Юджина О’Нила, — сказано в материале.