«Пример профессионализма, долга и самопожертвования»: в Уфе госпиталь ветеранов войн назовут именем погибшего на СВО хирурга

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу медицинской общественности о присвоении Республиканскому госпиталю ветеранов войн имени медика Михаила Каменева. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Михаил Владимирович до призыва работал торакальным хирургом в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова. Весной 2023 года он добровольцем отправился в зону специальной военной операции, где в звании лейтенанта медицинской службы командовал медвзводом. 5 ноября 2023 года он погиб при эвакуации раненых бойцов, спасая жизни сослуживцев. Посмертно он был награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.
Михаил Каменев является представителем врачебной династии. Его отец, Владимир Каменев, более 30 лет проработал в отделении торакальной хирургии РКБ имени Куватова, а брат, Константин Каменев, продолжает семейную традицию, оказывая высокотехнологичную помощь пациентам, в том числе в рамках службы санитарной авиации.
Как отметил Рахматуллин, присвоение имени госпиталю станет данью памяти человеку, чья жизнь стала примером высочайшего профессионализма, долга и самопожертвования.
