«Пример профессионализма, долга и самопожертвования»: в Уфе госпиталь ветеранов войн назовут именем погибшего на СВО хирурга

Михаил Владимирович до призыва работал торакальным хирургом в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова. Весной 2023 года он добровольцем отправился в зону специальной военной операции, где в звании лейтенанта медицинской службы командовал медвзводом. 5 ноября 2023 года он погиб при эвакуации раненых бойцов, спасая жизни сослуживцев. Посмертно он был награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.