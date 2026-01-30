Минобороны РФ расширило список болезней, с которыми нельзя служить по контракту

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал новый приказ, который меняет и дополняет список болезней, с которыми людям запрещено подписывать контракт с Минобороны на службу в армии. Раньше в этом списке было 26 болезней, а теперь их стало 35.
В новый список добавили девять разных болезней. Например, теперь в нем есть: диабет (не только первый тип, как раньше, а вообще любой); проблемы с сердцем и сосудами, которые мешают нормальной работе организма; некоторые переломы, мешающие двигательной функции организма и другие заболевания.
Отметим, что речь идет только о гражданах РФ, признанных ограниченно годными к воинской службе. Список заболеваний не касается тех, кого признали негодными для воинской обязанности, или годными на все 100%.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году контракт с Министерством обороны РФ заключили свыше 336 тыс. граждан.