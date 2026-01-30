Минобороны РФ расширило список болезней, с которыми нельзя служить по контракту

В новый список добавили девять разных болезней. Например, теперь в нем есть: диабет (не только первый тип, как раньше, а вообще любой); проблемы с сердцем и сосудами, которые мешают нормальной работе организма; некоторые переломы, мешающие двигательной функции организма и другие заболевания.