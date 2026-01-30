В Вологде вернули зрение мужчине, который 50 лет не видел одним глазом

Проблемы со зрением у жителя области начались в 1972 году. Во время ремонта трактора металлический осколок тяжело повредил ему левый глаз. Врачи смогли предотвратить воспаление, однако повреждённый хрусталик пришлось удалить — на тот момент технологии его замены отсутствовали. В результате мужчина десятилетиями жил с монокулярным зрением и не мог подобрать эффективную коррекцию.