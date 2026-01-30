Ричмонд
В Вологде вернули зрение мужчине, который 50 лет не видел одним глазом

Врачи в Вологодской области восстановили зрение пациенту, который не видел одним глазом более полувека после производственной травмы.

Источник: Аргументы и факты

В Вологодской областной офтальмологической больнице провели операцию, после которой мужчина, не видевший одним глазом более 50 лет, частично восстановил зрение. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Проблемы со зрением у жителя области начались в 1972 году. Во время ремонта трактора металлический осколок тяжело повредил ему левый глаз. Врачи смогли предотвратить воспаление, однако повреждённый хрусталик пришлось удалить — на тот момент технологии его замены отсутствовали. В результате мужчина десятилетиями жил с монокулярным зрением и не мог подобрать эффективную коррекцию.

В конце 2025 года пациент по направлению из района обратился в областную офтальмологическую больницу. После обследования врачи приняли решение о проведении бесплатной операции по имплантации искусственного хрусталика. Хирургическое вмешательство выполнил офтальмолог, кандидат медицинских наук Кирилл Зеленцов.

Уже на следующий день после операции 68-летний пациент смог различить верхние строки проверочной таблицы. Врачи сообщили, что зрение восстановилось примерно на 30%, и прогнозируют его дальнейшее улучшение. В дальнейшем не исключена коррекция косоглазия, развившегося за годы из-за неработающего глаза.

Ранее сообщалось, что парижский суд приговорил к тюремным срокам врача и его ассистента за проведение нелегальной операции, во время которой скончался миллиардер.

