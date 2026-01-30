В Вологде вернули зрение мужчине, который 50 лет не видел одним глазом

В Вологодской областной офтальмологической больнице провели операцию, после которой мужчина, не видевший одним глазом более 50 лет, частично восстановил зрение. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.
Проблемы со зрением у жителя области начались в 1972 году. Во время ремонта трактора металлический осколок тяжело повредил ему левый глаз. Врачи смогли предотвратить воспаление, однако повреждённый хрусталик пришлось удалить — на тот момент технологии его замены отсутствовали. В результате мужчина десятилетиями жил с монокулярным зрением и не мог подобрать эффективную коррекцию.
В конце 2025 года пациент по направлению из района обратился в областную офтальмологическую больницу. После обследования врачи приняли решение о проведении бесплатной операции по имплантации искусственного хрусталика. Хирургическое вмешательство выполнил офтальмолог, кандидат медицинских наук Кирилл Зеленцов.
Уже на следующий день после операции 68-летний пациент смог различить верхние строки проверочной таблицы. Врачи сообщили, что зрение восстановилось примерно на 30%, и прогнозируют его дальнейшее улучшение. В дальнейшем не исключена коррекция косоглазия, развившегося за годы из-за неработающего глаза.
