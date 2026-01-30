Итальянские врачи ошибочно удалили пациентке 11 здоровых зубов

На третий день после операции итальянка получила протезы, которые отличались от ранее обещанных на фотографии. По данным местной прокуратуры, врачи использовали «рентгенопрозрачные, а следовательно, временные протезы, не гарантирующие правильного прикуса», которые были дешевле, чем несъемный протез. В результате женщина долгое время не могла говорить и есть.