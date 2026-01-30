Итальянские врачи ошибочно удалили пациентке 11 здоровых зубов

Cуд в итальянском Турине приговорил двух стоматологов к 17 и трем месяцам лишения свободы соответственно за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов. Врачи обещали применить «новую американскую технику», не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок и в течение четырех часов удалили здоровые зубы, причинив пациентке сильную боль. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила газета Corriere della Sera.
Осужденные медицинские специалисты работали в частной клинике. Итальянка обратилась туда в связи с проблемами с боковыми зубными мостами, рассчитывая на недорогое лечение. Позднее врачи убедили женщину, что без крупного вмешательства она рискует потерять все зубы.
На третий день после операции итальянка получила протезы, которые отличались от ранее обещанных на фотографии. По данным местной прокуратуры, врачи использовали «рентгенопрозрачные, а следовательно, временные протезы, не гарантирующие правильного прикуса», которые были дешевле, чем несъемный протез. В результате женщина долгое время не могла говорить и есть.
Специалистов обязали выплатить пострадавшей 14,3 тысячи евро в качестве предварительной компенсации — общую сумму суд установит позднее.
