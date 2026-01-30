Владимир Путин поприветствовал гостей церемонии вручения премии «Золотой Орёл»

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам ХХIV церемонии вручения премии в области кинематографа «Золотой орел» в пятницу, 30 января.
По словам президента, лауреатов премии разных лет роднят любовь к своему делу, а также понимание роли кинематографа.
«За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в тексте приветствия президента, которое зачитала министр культуры Ольга Любимова.
Напомним, ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит 30 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». В начале церемонии почтили память умерших в 2025 году артистов.