Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поприветствовал гостей церемонии вручения премии «Золотой Орёл»

Президент РФ отметил, что лауреатов премии «Золотой Орёл» разных лет роднят любовь к своему делу.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам ХХIV церемонии вручения премии в области кинематографа «Золотой орел» в пятницу, 30 января.

По словам президента, лауреатов премии разных лет роднят любовь к своему делу, а также понимание роли кинематографа.

«За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в тексте приветствия президента, которое зачитала министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит 30 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». В начале церемонии почтили память умерших в 2025 году артистов.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше
Не пропусти самое важное
Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по югу Ливана
Политика
Ранее визит иранского чиновника не анонсировался. Владимир Путин 16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране
Политика
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Политика
Трамп: США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле
Политика