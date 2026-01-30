Ричмонд
Путин поприветствовал участников премии «Золотой орёл»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии вручения премии «Золотой орёл», отметив её значение для отечественного кино.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл», отметив высокий авторитет этой награды и её значение для профессионального признания деятелей кино.

Приветствие главы государства было зачитано министром культуры России Ольгой Любимовой на XXIV торжественной церемонии, которая проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

«За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссёров и актёров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания», — говорится в обращении президента.

Путин подчеркнул, что лауреатов разных лет объединяют любовь к своему делу, смелость идей и понимание роли кинематографа в жизни общества, в воспитании подрастающего поколения и укреплении общих ценностей.

В завершение президент отметил, что премия «Золотой орёл» даёт возможность отметить вклад нынешних лауреатов в развитие традиций отечественной культуры, и пожелал участникам и гостям церемонии ярких впечатлений.

Премия «Золотой орёл» учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России и присуждается по итогам голосования членов академии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, касающийся применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, находившихся в собственности инвестора более пяти лет.

