«Льготный и бесплатный проезд, скидки на газ, электричество и услуги». Минтруда назвало льготы для белорусских пенсионеров

Например, в сфере ЖКУ у неработающих пенсионеров есть право на льготные тарифы на газ и электричество. При расходах на коммунальные услуги более 20% от дохода в городе и 15% в сельской местности, пенсионеры могут оформить безналичную жилищную субсидию.