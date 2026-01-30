Ричмонд
«Льготный и бесплатный проезд, скидки на газ, электричество и услуги». Минтруда назвало льготы для белорусских пенсионеров

Минтруда озвучило льготы и бонусы для пенсионеров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, каким бонусами и льготами пользуются белорусские пенсионеры. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

В частности, в Минтруда обратили внимание на то, что кроме постоянно повышающейся пенсии, белорусские пенсионеры могут претендовать и на ряд социальных льгот.

Например, в сфере ЖКУ у неработающих пенсионеров есть право на льготные тарифы на газ и электричество. При расходах на коммунальные услуги более 20% от дохода в городе и 15% в сельской местности, пенсионеры могут оформить безналичную жилищную субсидию.

Еще белорусские пенсионеры пользуются правом на льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте. Существует скидка 50% на проезд в пригородных поездах и автобусах с 1 мая по 31 октября.

Также есть преференции для пенсионеров и в налоговой сфере. Пенсионеры могут быть освобождены от налога на недвижимость и землю. Еще этой категории граждан снижают налоговую ставку при занятии деятельностью, которая облагается единым налогом.

— В трудной жизненной ситуации пенсионеры могут получить различные социальные услуги — от помощи на дому до проживания в специализированных учреждениях, — прокомментировали в пресс-службе.

А резюмируя, в Минтруда отметили, что систему поддержки выстраивают и вокруг госстратегии «Активное долголетие», которая абсолютно бесплатно включает клубы по интересам и школы здоровья для пенсионеров.

Кроме того, Минтруда сообщило, что средняя пенсия по возрасту в Беларуси составит 1070 рублей.

Напомним, в начале недели президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.

Кстати, еще белорусский лидер сделал заявление о зарплатах белорусов.

