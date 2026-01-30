Ричмонд
Названа причина утечки имени лауреата Нобелевской премии мира

Reuters: к утечке имени лауреата Нобелевской премии мира привел взлом.

Источник: Комсомольская правда

Утечка данных об имени прошлогоднего лауреата Нобелевской премии мира произошла в результате взлома компьютерных систем Нобелевского института. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты внутреннего расследования инцидента.

«Взлом компьютерной системы Нобелевской организации — это самая вероятная причина прошлогодней утечки имени лауреата Нобелевской премии», — говорится в материале.

При этом после произошедшего представителями института было принято решение не подавать заявление о проведении полицейского расследования в связи с отсутствием четкой версии. Подозрения были связаны с резким ростом размера ставок на победу лауреата Марии Корине Мачадо, которые делались на онлайн-платформе прогнозов.

Ранее KP.RU сообщал, что Нобелевский комитет прокомментировал желание Мачадо передать свою награду президенту США Дональду Трампу. Как заявили представители организации, у нее нет на это права.

Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
