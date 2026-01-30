Стартует новый сезон утреннего шоу «Мой район. Место встречи»

С 2 февраля Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян снова ждут зрителей на своем развлекательно-познавательном шоу «Мой район. Место встречи». Ведущие предлагают отправиться в увлекательное путешествие по Москве, открывая город с новых сторон.
Цель шоу — познакомить зрителей с интересными жителями города и событиями, происходящими в разных районах столицы.
— Для меня это по-настоящему теплый и дорогой проект — программа о Москве, о нашем любимом городе, о людях, которые живут в разных районах столицы и каждый день делают ее особенной. В нашей студии всегда много интересных, вдохновляющих гостей -— людей творчества, спорта, общественной жизни. За первые полгода программа очень полюбилась зрителям, и я искренне рада, что в этом году мы снова будем вместе, — отметила Кабо.
К ведущим присоединятся любимые артисты, легендарные спортсмены, известные ученые и режиссеры. В первых выпусках зрителей ожидают встречи с интересными гостями: Александром Яцко, Михаилом Грушевским, Евгением Дятловым, Вячеславом Фетисовым. Вместе со зрителями они будут исследовать самые необычные уголки города, раскрывать исторические секреты районов, обсуждать самые важные и волнующие темы для москвичей. Каждый выпуск программы перенесет в уникальную атмосферу родного района, познакомит с его культурными традициями и интересными людьми.
Ведущие и гости утреннего шоу не просто рассказывают о городе со стороны, они живут в нем, видят его изменения и искренне им увлечены. Они приглашают каждого зрителя стать частью большого сообщества неравнодушных соседей, чтобы вместе вдохновляться, действовать и менять жизнь вокруг к лучшему.
В новом сезоне шоу изменилось время выхода — оно будет выходить по будням в 10:30.