СМИ: США приостановили выделение Украине 250 миллионов долларов для энергетики

США фактически приостановили выделение ранее обещанных Украине около 250 миллионов долларов в качестве помощи для энергетики. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, эти средства предназначались для закупки сжиженного природного газа и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Киева. О планах выделить часть этих средств Украина была проинформирована ныне расформированным федеральным Агентством по международному развитию еще при администрации президента США Джо Байдена.
— На этот раз задержка с оказанием энергетической помощи, по словам двух источников, вызвана, по всей видимости, бюрократической неразберихой и внутренними распрями, а не попыткой оказать давление на Украину, — говорится в материале.
27 января Азербайджан отправил на Украину очередную партию электрооборудования на фоне кризиса в энергосистеме страны. По данным агентства АЗЕРТАДЖ, отправка помощи была организована министерством энергетики Азербайджана по указанию президента страны Ильхама Алиева. Кроме того, Баку уже ранее поставлял в Киев оборудование для энергосистемы.