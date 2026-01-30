Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обратил имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи в доход государства

Имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его ближайшего окружения обращено в доход государства решением суда. Иск Генеральной прокуратуры был удовлетворён Октябрьским районным судом Краснодара, о чём сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В государственную собственность перешли все доли и акции трёх сельскохозяйственных предприятий — АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», а также строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво». Кроме того, обращено 469 земельных участков, 176 нежилых коммерческих зданий и помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве.

В числе ответчиков по делу проходил сын Трахова, ранее занимавший пост председателя Прикубанского районного суда Краснодара. Всего по иску привлечены 42 физических и 2 юридических лица. С них также взыскано три миллиарда рублей, полученных от продажи принадлежавшего им имущества.

Напомним, что Генпрокуратура уже инициировала конфискацию масштабных активов, связанных с Асланом Траховым и его семьёй. Ранее надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости, приобретённых на неподтверждённые доходы. Общая стоимость этого имущества, согласно позиции прокуратуры, превышает два миллиарда рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.