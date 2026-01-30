Суд обратил имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи в доход государства

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В государственную собственность перешли все доли и акции трёх сельскохозяйственных предприятий — АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», а также строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво». Кроме того, обращено 469 земельных участков, 176 нежилых коммерческих зданий и помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве.