Суд обратил имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи в доход государства

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В государственную собственность перешли все доли и акции трёх сельскохозяйственных предприятий — АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», а также строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво». Кроме того, обращено 469 земельных участков, 176 нежилых коммерческих зданий и помещений, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве.
В числе ответчиков по делу проходил сын Трахова, ранее занимавший пост председателя Прикубанского районного суда Краснодара. Всего по иску привлечены 42 физических и 2 юридических лица. С них также взыскано три миллиарда рублей, полученных от продажи принадлежавшего им имущества.
Напомним, что Генпрокуратура уже инициировала конфискацию масштабных активов, связанных с Асланом Траховым и его семьёй. Ранее надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости, приобретённых на неподтверждённые доходы. Общая стоимость этого имущества, согласно позиции прокуратуры, превышает два миллиарда рублей.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.