Трамп: Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по завершению конфликта

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство пока не будет комментировать предстоящую встречу с украинской делегацией, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций из России, США и Украины пройдет 1 февраля в Абу-Даби в ОАЭ.