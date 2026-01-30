Кадыров встретился с сенатором Керимовым

ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором РФ Сулейманом Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.
«Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.
