Кадыров встретился с сенатором Керимовым

Кадыров встретился с Керимовым и назвал народы Чечни и Дагестана братьями.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором РФ Сулейманом Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.

«Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.

