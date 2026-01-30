Ричмонд
Ученые вычислили месяца, когда на Нижнем Дону чаще всего гололед и ледяной дождь

Ученые определили самые опасные по погоде месяцы в году для Нижнего Дона.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) установили, в какие месяцы чаще всего происходят опасные атмосферные явления в бассейне Нижнего Дона. Анализ данных метеостанций за почти 60 лет позволил определить для каждого явления свой пиковый период: для гололеда, ледяного дождя, тумана, метели, града, а также для песчаных бурь.

Согласно результатам, чаще всего гололед формируется в декабре, на который приходится от 30 до 37% всех случаев за год, а также в январе с долей от 26 до 30%.

Ледяной дождь, создающий особенно сложные условия, также наиболее вероятен в декабре — его доля достигает 27−38%.

Град, угрожающий сельскому хозяйству, чаще всего выпадает в мае, который составляет от 17 до 41% от общего числа дней с градом в году.

Исследование также показало, что метели чаще всего случаются в январе — от 28 до 41%, а наибольшая повторяемость туманов также характерна для января — от 22 до 39%.

Песчаные бури, характерные для региона, наиболее активны в конце зимы. На февраль приходится от 32 до 50% всех случаев этого явления, а на март — от 17 до 26%.

