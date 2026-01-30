Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть РФ запретом услуг по перевозке

Евросоюз рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть (который ни к чему не привел) полным запретом на морские перевозки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, эта замена войдет в 20-й пакет санкций, который сейчас обсуждают в Брюсселе.
Согласно концепции, с февраля потолок цен будет снижен с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. В дальнейшем европейским компаниям могут запретить услуги страхования и транспортировки, необходимые для перевозки российской нефти, вне зависимости от её стоимости. При этом неназванные источники отмечают, что некоторые страны уже выразили несогласие с этой инициативой.
Кроме того, в новом пакете санкций Брюссель может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний.
Ранее KP.RU сообщил, что в России к этим санкциям Европы уже относятся исключительно с юмором — президент Владимир Путин, например, уже подшучивал над 19-м пакетом ограничений.