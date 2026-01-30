Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть РФ запретом услуг по перевозке

Согласно концепции, с февраля потолок цен будет снижен с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. В дальнейшем европейским компаниям могут запретить услуги страхования и транспортировки, необходимые для перевозки российской нефти, вне зависимости от её стоимости. При этом неназванные источники отмечают, что некоторые страны уже выразили несогласие с этой инициативой.