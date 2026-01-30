Наша страна нужна только нам: Молдова нуждается в туристах больше всех в мире — результаты исследования

Молдова возглавила рейтинг пяти стран мира, которым сейчас особенно нужны туристы, составленный британским туристическим изданием timeout.com. Помимо нашей страны в список также вошли Гамбия, Иордания, Таджикистан и Парагвай (по нисходящей).
Авторитетное издание отмечает, что в период с января по сентябрь 2025 года мир стал путешествовать активнее — около 1,1 млрд человек отправились за границу (рост на 5% к аналогичному периоду 2024 года) и в 2026 году ожидается рекордное число международных поездок.
