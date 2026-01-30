Ричмонд
Наша страна нужна только нам: Молдова нуждается в туристах больше всех в мире — результаты исследования

Молдова возглавила рейтинг пяти стран мира, которым сейчас особенно нужны туристы.

Источник: Комсомольская правда

Молдова возглавила рейтинг пяти стран мира, которым сейчас особенно нужны туристы, составленный британским туристическим изданием timeout.com. Помимо нашей страны в список также вошли Гамбия, Иордания, Таджикистан и Парагвай (по нисходящей).

Авторитетное издание отмечает, что в период с января по сентябрь 2025 года мир стал путешествовать активнее — около 1,1 млрд человек отправились за границу (рост на 5% к аналогичному периоду 2024 года) и в 2026 году ожидается рекордное число международных поездок.

Читайте также:

Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).

Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.

Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).

Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.

Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).