В Италии женщине по ошибке удалили 11 здоровых зубов

Итальянка обратилась к частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами. Она надеялась на недорогое лечение, однако стоматологи убедили ее, что без серьезного вмешательства она может потерять все зубы. По словам потерпевшей, врачи обещали применить «новую американскую технику».