В Италии женщине по ошибке удалили 11 здоровых зубов

Cуд в Турине вынес приговор двум стоматологам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Итальянка обратилась к частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами. Она надеялась на недорогое лечение, однако стоматологи убедили ее, что без серьезного вмешательства она может потерять все зубы. По словам потерпевшей, врачи обещали применить «новую американскую технику».
Зубы пациентке удаляли в течение четырех часов, причинив сильную боль. На третий день после операции женщина получила протезы, которые отличались от ранее обещанных на фотографии. По данным прокуратуры, стоматологи использовали «рентгенопрозрачные, а следовательно, временные протезы». Они значительно дешевле несъемного протеза.
Потерпевшая рассказала, что долгое время не могла нормально есть и говорить. Случившееся также сказалось на ее личной жизни и психологическом состоянии.
Консультировавший пациентку врач признан виновным в причинении вреда здоровью, мошенничестве и незаконной медицинской практике, так как ранее был исключен из реестра стоматологов. Суд назначил ему один год и пять месяцев лишения свободы. Проводивший удаление зубов стоматолог получил три месяца лишения свободы.
Подсудимые должны выплатить потерпевшей 14,3 тыс. евро в качестве предварительной компенсации, общую сумму которой суду только предстоит установить.
