Поезда МЦК проезжают по техническим причинам станцию Нижегородская без остановки

«В настоящее время по техническим причинам на станции МЦК Нижегородская временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров», — говорится в сообщении.
МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для возобновления работы станции.
В столичном департаменте транспорта также отметили, что «по техническим причинам поезда на МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки». Там попросили для проезда до Нижегородской пользоваться Большой кольцевой линией метрополитена.