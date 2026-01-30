Ричмонд
Поезда МЦК проезжают по техническим причинам станцию Нижегородская без остановки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Высадка и посадка на станции Московского центрального кольца (МЦК) Нижегородская временно недоступны для пассажиров по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время по техническим причинам на станции МЦК Нижегородская временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров», — говорится в сообщении.

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для возобновления работы станции.

В столичном департаменте транспорта также отметили, что «по техническим причинам поезда на МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки». Там попросили для проезда до Нижегородской пользоваться Большой кольцевой линией метрополитена.