Кремлева назначили главой попечительского совета Федерации спортивной борьбы

Исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно назначил спортивного функционера Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе организации.
В заседании приняли участие члены комитета, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также министр спорта региона Денис Петровский.
Учредить кандидатуру Кремлева на эту должность предложил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
— Умар Кремлев на сегодняшний день является самым эффективным менеджером в нашей стране, и мы очень благодарны Умару Назаровичу за то, что он возглавит попечительский совет, — подчеркнул Мамиашвили.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что назначение Кремлева позволит вывести соревнования и борьбу в целом на более высокий уровень. В свою очередь Кремлев высказался, что назначение главой попечительского совета является для него большой честью, передает страница федерации в соцсети VK.
23 января Михаил Мамиашвили сообщил, что объединенный мир борьбы разрешил российским атлетам до 24 лет выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны.