Кремлева назначили главой попечительского совета Федерации спортивной борьбы

Кроме того, он выразил уверенность в том, что назначение Кремлева позволит вывести соревнования и борьбу в целом на более высокий уровень. В свою очередь Кремлев высказался, что назначение главой попечительского совета является для него большой честью, передает страница федерации в соцсети VK.