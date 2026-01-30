Ричмонд
В Госдуме предложили применить «оружие возмездия» в зоне СВО

Депутаты Государственной думы (ГД) предложили применить «оружие возмездия» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, парламентарии также настаивают на достижении целей СВО.

— Наши войска наступают. Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД добавил, что единственный путь для президента Украины Владимира Зеленского — это следовать договоренностям, которые были достигнуты на саммите России и США в Анкоридже.

Ранее Володин заявил, что кровь погибших при ударе под Херсоном гражданских — на руках украинского лидера и его спонсоров в Европе. По словам депутата, украинская армия целенаправленно ударила по гостинице и кафе, где мирные граждане собирались встретить Новый год.

Также парламентарий сообщил, что Зеленский, утратив свою легитимность, в борьбе за личную власть сделал терроризм государственной идеологией. По мнению Володина, президента Украины не интересует заключение мира в стране, также как и не интересует судьба украинского народа.

