Татьяна Тарасова: никто из девяти судей Олимпиады не отдаст медали России

«Есть ли опасения по поводу судейства? Конечно, есть. Я не знаю желающих из девяти человек в составе судей, кто желал бы видеть нас в медалях, но я на это тоже не обращаю внимание. Надо сделать свое, и это не останется незамеченным», — заявила Татьяна Тарасова.