Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: никто из девяти судей Олимпиады не отдаст медали России

Знаменитый тренер уверена: нужно делать свое дело, не обращая внимание на хамство и предвзятое отношение.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эксклюзивном интервью aif.ru высказалась о предстоящем старте Олимпийских игр в Италии. Тарасова отметила, что судьи не отдадут медали спортсменам из России, выступающим в нейтральном статусе.

«Есть ли опасения по поводу судейства? Конечно, есть. Я не знаю желающих из девяти человек в составе судей, кто желал бы видеть нас в медалях, но я на это тоже не обращаю внимание. Надо сделать свое, и это не останется незамеченным», — заявила Татьяна Тарасова.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. 13 россиян были допущены до официальных соревнований. 23-летний Пётр Гумменик выступит 10 февраля с короткой программой, 13 февраля — с произвольной. 18-летняя Аделия Петросян 17 февраля будет участвовать в одиночной программе, 19 февраля — в произвольной.

Ранее Татьяна Тарасова отметила, что необходимость фигуристу Петру Гуменнику выступать под первым номером — настоящее хамство со стороны организаторов.