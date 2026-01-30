Татьяна Тарасова: никто из девяти судей Олимпиады не отдаст медали России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эксклюзивном интервью aif.ru высказалась о предстоящем старте Олимпийских игр в Италии. Тарасова отметила, что судьи не отдадут медали спортсменам из России, выступающим в нейтральном статусе.
«Есть ли опасения по поводу судейства? Конечно, есть. Я не знаю желающих из девяти человек в составе судей, кто желал бы видеть нас в медалях, но я на это тоже не обращаю внимание. Надо сделать свое, и это не останется незамеченным», — заявила Татьяна Тарасова.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. 13 россиян были допущены до официальных соревнований. 23-летний Пётр Гумменик выступит 10 февраля с короткой программой, 13 февраля — с произвольной. 18-летняя Аделия Петросян 17 февраля будет участвовать в одиночной программе, 19 февраля — в произвольной.
Ранее Татьяна Тарасова отметила, что необходимость фигуристу Петру Гуменнику выступать под первым номером — настоящее хамство со стороны организаторов.