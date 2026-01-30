Reuters: Дмитриев встретится с представителями администрации США 31 января

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса, в котором примут участие делегации из России, США и Украины, пройдет 1 февраля в Абу-Даби. 30 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что ведомство пока не будет комментировать предстоящую встречу с украинскими дипломатами.