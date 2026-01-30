Ричмонд
Reuters: Дмитриев встретится с представителями администрации США 31 января

В городе Майами в американском штате Флорида спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

— Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа, сообщили два источника, знакомых с планами визита, — передает агентство.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса, в котором примут участие делегации из России, США и Украины, пройдет 1 февраля в Абу-Даби. 30 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что ведомство пока не будет комментировать предстоящую встречу с украинскими дипломатами.

В тот же день Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию украинского кризиса.

