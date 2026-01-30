Умерла Кэтрин О’Хара, мама Кевина из фильма «Один дома»

Умерла Кэтрин О’Хара, канадская актриса, известная по роли мамы Кевина в серии фильмов «Один дома». На момент смерти ей был 71 год. Об этом информирует издание TMZ со ссылкой на свои осведомленные источники.
При этом точная причина смерти не называется, подробности произошедшего не раскрываются, а представители О’Хары ситуацию пока не комментируют.
Ранее KP.RU сообщал, что умерла актриса и бодибилдерша Джейн Трка, известная по фильму «Очень страшное кино». Известно, что она ушла из жизни в возрасте 62 лет.