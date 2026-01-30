Ричмонд
Умерла актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли в фильме «Один дома»

Культовая актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года. Причина смерти пока не уточняется.

Легендарная актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, сообщает издание TMZ со ссылкой на информированные источники.

Она стала широко известна благодаря роли матери Кевина в фильме «Один дома» и его продолжении, а также за работу в телесериале «Schitt’s Creek», где исполнила запоминающуюся роль Моиры Роуз.

Причина смерти актрисы пока не уточняется. TMZ отмечает, что новость поступила в пятницу из двух независимых источников.

За свою карьеру О’Хара также снималась в комедиях «Битлджус», «Лучшие в шоу», «Мощный ветер», озвучивала персонажей в анимационных фильмах и триумфально выступала на телевидении. Она обладала несколькими престижными наградами, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Актриса родилась в Торонто в 1954 году и начала карьеру в 1970-х, прежде чем стать одной из самых узнаваемых комедийных актрис Голливуда.

Семья Кэтрин О’Хары пока не сообщила о деталях её ухода и планах на прощание.

Ранее сообщалось, что в США был восстановлен и продан знаменитый особняк из фильма «Один дома», расположенный в пригороде Чикаго. Дом, в котором по сюжету жил Кевин Маккалистер и который он защищал от грабителей, реконструировали, после чего выставили на продажу.

