Умерла актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли в фильме «Один дома»

Ранее сообщалось, что в США был восстановлен и продан знаменитый особняк из фильма «Один дома», расположенный в пригороде Чикаго. Дом, в котором по сюжету жил Кевин Маккалистер и который он защищал от грабителей, реконструировали, после чего выставили на продажу.