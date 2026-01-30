Умерла актриса из «Один дома» и «Битлджуса» Кэтрин О’Хара

Дебют на большом экране состоялся в 1980 году в фильме «Двойной негатив». После О’Хара стала получать более заметные роли. В 1985 году она сыграла Гейл в триллере «После работы», а в 1988 году сыграла Делию Дитц в фильме Тима Бертона «Битлджус». Картина стала ее первым крупным успехом. Через два года на экраны вышел фильм Криса Коламбуса «Один дома», где актриса исполнила роль Кейт Маккаллистер — мамы главного героя Кевина. В 1992 году актриса вернулась к роли Кейт Маккаллистер в продолжении «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Среди последних ролей Кэтрин О’Хары: Гейл Линден во втором сезоне сериала «Одни из нас» и Пэтти Ли в ситкоме Сета Рогена «Киностудия». В 2024 году актриса вернулась к роли Делии Дитц в фильме «Битлджус Битлджус».