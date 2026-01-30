Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ обсуждают лимиты на пополнение через банкоматы

«Работа над проектом нормативного правового акта по запрашиваемому вопросу ведётся в рамках одобренного правительством Российской Федерации плана мероприятий по “обелению” отдельных секторов экономики. Эту работу осуществляет Минфин России с участием Росфинмониторинга, других заинтересованных органов государственной власти и Банка России», — подчеркнули в службе ведомства.
В ведомстве добавили, что проект нацелен на усиление контроля за движением наличных средств и сокращение теневого оборота.
До этого сообщалось, что Минфин одготовил законопроект, который вводит ограничения на внесение наличных денег через банкоматы. Согласно инициативе, физлицам будет запрещено пополнять счёт или вклад на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц, с помощью банкоматов или других технических устройств.
