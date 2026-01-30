Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ обсуждают лимиты на пополнение через банкоматы

До этого сообщалось, что Минфин одготовил законопроект, который вводит ограничения на внесение наличных денег через банкоматы. Согласно инициативе, физлицам будет запрещено пополнять счёт или вклад на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц, с помощью банкоматов или других технических устройств.