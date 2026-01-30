Ричмонд
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ обсуждают лимиты на пополнение через банкоматы

Министерство финансов России, Росфинмониторинг и Центробанк ведут совместную разработку нормативного акта, который установит лимиты на внесение наличных средств на счета физлиц через банкоматы. Данная инициатива является частью мер по противодействию нелегальным финансовым операциям. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росфинмониторинга.

Источник: Life.ru

«Работа над проектом нормативного правового акта по запрашиваемому вопросу ведётся в рамках одобренного правительством Российской Федерации плана мероприятий по “обелению” отдельных секторов экономики. Эту работу осуществляет Минфин России с участием Росфинмониторинга, других заинтересованных органов государственной власти и Банка России», — подчеркнули в службе ведомства.

В ведомстве добавили, что проект нацелен на усиление контроля за движением наличных средств и сокращение теневого оборота.

До этого сообщалось, что Минфин одготовил законопроект, который вводит ограничения на внесение наличных денег через банкоматы. Согласно инициативе, физлицам будет запрещено пополнять счёт или вклад на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц, с помощью банкоматов или других технических устройств.

