Это не зима, а холодомор какой-то: На Молдову надвигаются жуткие морозы до минус 20 градусов — синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает об ухудшении погодных условий в Молдове. В стране ожидаются морозы до −20 градусов.

Похолодание усилится в ночь с пятницы на субботу: температура воздуха понизится до −12…-17°C, а днём будет колебаться в пределах −7…-5°C. Холодная погода сохранится и в воскресенье — ночью ожидается −19…-14°C, днём −12…-7°C.

Также, метеорологи объявили «желтый» код из-за усиления ветра. Ожидается усиление северного ветра с порывами до 15−18 м/с.

Переход плюсовых температур в минусовые в вечерние часы значительно повышает риск образования льда на проезжей части и тротуарах.

Метеорологи рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность.

