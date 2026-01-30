Это не зима, а холодомор какой-то: На Молдову надвигаются жуткие морозы до минус 20 градусов — синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает об ухудшении погодных условий в Молдове. В стране ожидаются морозы до −20 градусов.
Похолодание усилится в ночь с пятницы на субботу: температура воздуха понизится до −12…-17°C, а днём будет колебаться в пределах −7…-5°C. Холодная погода сохранится и в воскресенье — ночью ожидается −19…-14°C, днём −12…-7°C.
Также, метеорологи объявили «желтый» код из-за усиления ветра. Ожидается усиление северного ветра с порывами до 15−18 м/с.
Переход плюсовых температур в минусовые в вечерние часы значительно повышает риск образования льда на проезжей части и тротуарах.
Метеорологи рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность.
