«16 компаний, 4000 водителей». Госконтроль раскрыл крупную махинацию в сфере такси в Минске с ущербом более 5 млн рублей

Так, при выполнении заказа таксисты наличные от клиентов оставляли себе в качестве «серой» зарплаты. Эти суммы нигде не учитывались. А если было много поездок по карте, и наличных было недостаточно, то в офисах таксопарков водителям выдавали деньги «в конвертах» из ранее обналиченных средств. Для этого директора компаний обналичивали через корпоративные карты с фиктивным назначением «на хознужды» клиентские оплаты по безналу.