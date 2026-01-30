Ричмонд
«16 компаний, 4000 водителей». Госконтроль раскрыл крупную махинацию в сфере такси в Минске с ущербом более 5 млн рублей

Госконтроль раскрыл махинацию с 4000 водителей такси в Минске на 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете Госконтроля раскрыли крупную махинацию в сфере такси в Беларуси, в которой оказались замешаны 16 минских компаний такси и свыше 4000 водителей.

В КГК отметили, что масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок на Минщине связана с выплатой серых зарплат «в конвертах» более четырех тысячам водителей такси. Правоохранители пресекли незаконную деятельность 16 таксопарков в Минске и Минской области.

Так, при выполнении заказа таксисты наличные от клиентов оставляли себе в качестве «серой» зарплаты. Эти суммы нигде не учитывались. А если было много поездок по карте, и наличных было недостаточно, то в офисах таксопарков водителям выдавали деньги «в конвертах» из ранее обналиченных средств. Для этого директора компаний обналичивали через корпоративные карты с фиктивным назначением «на хознужды» клиентские оплаты по безналу.

А чтобы подтвердить документами фиктивные назначения и затраты должностные лица компаний такси брали и документы по оплате у знакомых на АЗС, СТО, автомойках и т.д. Фиктивные чеки помещались в их в бухгалтерский и налоговый учеты.

Благодаря таким махинациям таксопарки не уплатили подоходный налог с физлиц на сумму свыше 5 миллионов белорусских рублей.

— На данный момент рассчитывается сумма обязательных платежей, не уплаченных фигурантами в Фонд соцзащиты населения, — прокомментировали в Госконтроле.

Сообщается, что в отношении пяти руководителей и должностных лиц компаний-такси возбуждено 16 уголовных дел. Фигуранты задержаны и дают признательные показания, возмещая причиненный ущерб. ИХ имущество и денежные средства на счетах компаний арестованы.

Тем временем, директор фонда помощи тяжелобольным детям украл более 830 тысяч рублей: «Тысячи коллективов по всей стране, ящики для пожертвований в ТЦ и больницах».

А минчанин украл у вдовы знакомого $6200 из сейфа, когда та похвасталась деньгами.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов.

