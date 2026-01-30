Татьяна Тарасова: мне очень тяжело говорить о предстоящих ОИ

Система, по которой отбирали участников из России, — нарушение всех правил и системы квот, отметила заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с aif.ru.
«Нас отстранили на много лет, взяли только по одному человеку в двух видах, а мы должны иметь по три представителя в каждом из четырех видов фигурного катания, к примеру, — возмущена Тарасова. — И мы это право завоевывали! Потому что право участвовать в Олимпийских играх не каждой стране дано. Страна должна завоевать право на чемпионатах Европы и мира. Я еще никогда не слышала, чтобы на Олимпийские игры приглашали — вот до этого случая. Квоту на Олимпийские игры нужно было выиграть, завоевав массу международных соревнований».
Она отметила, что для всего мира спортсмены из России представляют именно Российскую Федерацию, это понимают все, кто увлекается спортивными состязаниями.
«Мне очень тяжело об этом говорить сейчас, обсуждать предстоящие Олимпийские игры, но нашим нужно хорошо кататься и не думать об ошибках», — сказала Тарасова.
Раньше Тарасова замечала, что необходимость фигуристу Петру Гуменнику выступать под первым номером — хамство со стороны оргкомитета.