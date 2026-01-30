Татьяна Тарасова: мне очень тяжело говорить о предстоящих ОИ

«Нас отстранили на много лет, взяли только по одному человеку в двух видах, а мы должны иметь по три представителя в каждом из четырех видов фигурного катания, к примеру, — возмущена Тарасова. — И мы это право завоевывали! Потому что право участвовать в Олимпийских играх не каждой стране дано. Страна должна завоевать право на чемпионатах Европы и мира. Я еще никогда не слышала, чтобы на Олимпийские игры приглашали — вот до этого случая. Квоту на Олимпийские игры нужно было выиграть, завоевав массу международных соревнований».