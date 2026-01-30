Умерла актриса Кэтрин О’Хара — мама Кевина из фильма «Один дома»

Кинокартина более 30 лет остаётся символом новогодних праздников по всему миру. Образ заботливой, немного растерянной, но искренне любящей матери сделал О’Хару одной из самых узнаваемых героинь семейного кино. Причины смерти актрисы не уточняются.
