Умерла актриса Кэтрин О’Хара — мама Кевина из фильма «Один дома»

Скончалась актриса Кэтрин О’Хара, широко известная по роли мамы Кевина Маккаллистера в культовой рождественской комедии «Один дома». Ей был 71 год. Об этом пишет TMZ.

Источник: Life.ru

Кинокартина более 30 лет остаётся символом новогодних праздников по всему миру. Образ заботливой, немного растерянной, но искренне любящей матери сделал О’Хару одной из самых узнаваемых героинь семейного кино. Причины смерти актрисы не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что режиссёр и актёр Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни. Он внёс значительный вклад в развитие национального искусства, за что был удостоен почётного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.