Скончалась известная по роли матери в фильме «Один дома» актриса Кэтрин О’Хара

Канадо-американская актриса и сценаристка Кэтрин О’Хара, которая больше всего известна по роли матери Кевина Маккалистера в серии фильмов «Один дома», скончалась на 72-м году жизни. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил портал Variety со ссылкой на менеджера артистки.

— Причина смерти пока не установлена, — передает портал.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском городе Торонто в семье ирландцев. В 1970-х годах она в основном участвовала в мультипликационных фильмах. Первую ролью актрисы в кинематографе стало участие в фильме «The Rimshots», который вышел в 1976 году. После роли матери Кевина в семейной комедии «Один дома» режиссера Криса Коламбуса в 1990 году актриса стала приобрела большую известность.

В 1992 году О’Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, позднее у них родились два сына.