Скончалась известная по роли матери в фильме «Один дома» актриса Кэтрин О’Хара

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском городе Торонто в семье ирландцев. В 1970-х годах она в основном участвовала в мультипликационных фильмах. Первую ролью актрисы в кинематографе стало участие в фильме «The Rimshots», который вышел в 1976 году. После роли матери Кевина в семейной комедии «Один дома» режиссера Криса Коламбуса в 1990 году актриса стала приобрела большую известность.