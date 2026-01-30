Ричмонд
В Ростовской области с 1 февраля вступают в силу изменения для водителей

С февраля в Ростовской области изменились правила возврата бракованных автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля текущего года в Ростовской области, как и по всей России, начинают действовать законодательные поправки, напрямую затрагивающие автовладельцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ключевое изменение связано с порядком компенсации при возврате бракованного транспортного средства. Согласно новым нормам закона «О защите прав потребителей», сумма выплат при возврате технически сложного товара, к которому относятся автомобили и мототехника, больше не будет привязана к цене новой аналогичной модели. По мнению автоюриста Льва Воропаева, эта корректировка ухудшает положение покупателя. Параллельно другие поправки предоставят продавцам возможность в ряде случаев избежать штрафов за неисполнение требований потребителя, например, при срыве поставок комплектующих.

Также февраль станет месяцем, когда истечет срок действия водительских удостоверений, выданных десять лет назад, в феврале 2013 года. Важно отметить, что с начала 2026 года прекращена практика автоматического продления прав, действовавшая ранее.

