20-летняя девушка с татуировкой в виде бабочки пропала в Минске

В Минске объявили в розыск 20-летнюю Екатерину Копину. Подробности сообщил телеграм-канал поисково-спасательного отряда «Ангел».
Известно, что Екатерина приехал в Минск из Новополоцка для трудоустройства. Однако последний раз с родными девушка выходила еще в субботу, 24 января. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Рост Екатерины 178 сантиметров. У нее полное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы до плеч. Среди особых примет — татуировка в виде бабочки в области солнечного сплетения.
Пропавшая девушка была одета в светло-бежевую шубу, черные ботинки, а также предположительно светлые джинсы.
Тем временем Госконтроль раскрыл крупную махинацию в сфере такси в Минске с ущербом более 5 млн рублей: «16 компаний, 4000 водителей».
И мы писали, что директор фонда помощи тяжелобольным детям украл более 830 тысяч рублей: «Тысячи коллективов по всей стране, ящики для пожертвований в ТЦ и больницах».