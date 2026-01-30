Ричмонд
20-летняя девушка с татуировкой в виде бабочки пропала в Минске

В Минске пропала 20-летняя Екатерина Копина, приехавшая искать работу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске объявили в розыск 20-летнюю Екатерину Копину. Подробности сообщил телеграм-канал поисково-спасательного отряда «Ангел».

Известно, что Екатерина приехал в Минск из Новополоцка для трудоустройства. Однако последний раз с родными девушка выходила еще в субботу, 24 января. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост Екатерины 178 сантиметров. У нее полное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы до плеч. Среди особых примет — татуировка в виде бабочки в области солнечного сплетения.

Пропавшая девушка была одета в светло-бежевую шубу, черные ботинки, а также предположительно светлые джинсы.

