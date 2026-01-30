Зимний Стамбул: как выглядит крупнейший город Турции в январе

Корреспондент «МК в Казани» находится сейчас в Стамбуле, самом крупном городе Турции. По официальным данным в этом мегаполисе проживает почти 16 млн человек. Сейчас в Стамбуле стоит относительно теплая погода, температура воздуха днем поднимается до 13 градусов тепла. При этом пасмурно, большую часть суток идет дождь. В нашем фоторепортаже — кадры, снятые в европейской части города. Фото сделаны в оживленном торговом районе Стамбула Таксим, который расположен вокруг одноименной площади, а также его главной пешеходной улице Истикляль.