В Ростовской области водителей предупредили о гололедице на дорогах

Донская Госавтоинспекция сообщает о резком ухудшении погодных условий в Ростовской области. По прогнозам, на территории региона ожидаются осадки в виде снега с дождем, которые приведут к образованию гололедицы на дорогах. Местами также вероятны гололед и налипание мокрого снега.
Из-за этого автоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными. Для обеспечения безопасности необходимо строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и полностью отказаться от резких маневров и торможений. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и вблизи пешеходных переходов.
Пешеходам также советуют соблюдать повышенную бдительность. Переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах, а в темное время суток или при плохой видимости необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.
