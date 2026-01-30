Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области водителей предупредили о гололедице на дорогах

Донских автомобилистов призвали строго соблюдать ПДД из-за гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

Донская Госавтоинспекция сообщает о резком ухудшении погодных условий в Ростовской области. По прогнозам, на территории региона ожидаются осадки в виде снега с дождем, которые приведут к образованию гололедицы на дорогах. Местами также вероятны гололед и налипание мокрого снега.

Из-за этого автоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными. Для обеспечения безопасности необходимо строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и полностью отказаться от резких маневров и торможений. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам также советуют соблюдать повышенную бдительность. Переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах, а в темное время суток или при плохой видимости необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.