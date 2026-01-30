«Может накопиться энергия для нового, последнего взрыва». Ученые предупредили о последствиях мощных взрывов на Солнце

Ученые оценили силу гигантских активных центров с обратной стороны Солнца после двух мощных взрывов. Подробнее о ситуации на звезде белорусам и другим жителям Земли рассказали в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ранее ученые сказали, что мощный двойной взрыв случился на Солнце 24 января.
Однако уже 30 января отметили, что ожидание крупных активных областей оказалось разочаровывающим. Из-за солнечного горизонта к Земле вышли «жалкие обломки», так как активные центры почти полностью разрушились за прошедшее время.
К тому же за последние двое суток, 28 и 29 января, на всей видимой стороне Солнца случились лишь четыре слабые вспышки. В итоге произошло падение индекса солнечной активности до 1,7 из 10. Но 30 января ситуация кардинально изменилась.
— Произошел отскок — за первую половину суток (по минскому времени. — Ред.) семь вспышек, а индекс солнечной активности вернулся в желтую зону, составив 3,5 из 10, — указали в лаборатории.
Тем не менее ученые считают, что в ближайшее время активные области на Солнце сами сожгут остатки энергии. Или же в первых числах февраля в этих областях накопиться энергия для нового, последнего взрыва.
Кроме того, эксперты предполагают, что подобные признаки столь короткой жизни крупных групп на Солнце, могут стать характерными для текущей стадии солнечного цикла. И предположили, какой будет солнечная активность на протяжении всего 2026 года.
— Именно такой сценарий солнечной активности — «рождение группы пятен — быстрое накопление энергии — крупная вспышка — быстрый распад» — станет базовым для наступившего 2026 года, — заметили ученые.
В лаборатории добавили, что если это так, то прогнозирование вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле будет сильно осложнено.
— Новая крупная вспышка может произойти почти в любой момент там, где еще за три-четыре до этого не было вообще ничего, — констатировали эксперты.
А здесь мы подробнее писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.
Еще Минэнерго сделало заявление из-за прихода 30-градусных морозов в Беларусь.
Тем временем Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года.