Биологи раскрыли механизм, усиливающий эпилепсию после ковида

Как именно заражение вирусом способствует усилению воспалений в тканях мозга, биологи пока не могут сказать, однако при этом они обнаружили, что наибольшие изменения в выработке белка TSPO происходят в клетках микроглии, вспомогательной ткани мозга. Изучение перемен в их жизнедеятельности поможет разработать новые методы борьбы с эпилепсией, а также создать подходы, позволяющие заблаговременно принимать меры для защиты пациентов от новых приступов, подытожили ученые.