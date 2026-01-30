Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Феликс Умаров получил «Золотого орла» за режиссерскую работу в фильме о Пушкине

Российский режиссер Феликс Умаров в пятницу, 30 января, получил премию «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Награду ему вручил режиссер Алексей Герман-младший, который получил статуэтку за эту номинацию в 2025 году.

Российский режиссер Феликс Умаров в пятницу, 30 января, получил премию «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Награду ему вручил режиссер Алексей Герман-младший, который получил статуэтку за эту номинацию в 2025 году.

— Тот фильм, который нам удалось создать, это как раз, наверное, отчасти моя мечта. Как-то раз моя мама сказала: «Знаешь, вот фильм ты уже снял. Моя мечта — я бы хотела сидеть в зале и слушать, как ты получаешь какую-нибудь награду». И вот мне посчастливилось, что сегодня рядом со мной за моей спиной сидят мои родители, — рассказал Умаров при получении награды.

Кроме того, работавшие над байопиком про Александра Пушкина Василий Зоркий и Андрей Курганов получили награды за работу над сценарием фильма. Всего лента одержала победу в шести номинациях, передает ТАСС.

31 января 2025 года во время XXIII торжественной церемонии вручения «Золотого орла» в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» российский актер Сергей Безруков объявил, что фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего стал лучшей игровой картиной премии в 2024 году.