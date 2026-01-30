Астроном Нароенков объяснил, откуда возьмутся на небе два новых солнца

Жители Москвы и Подмосковья 31 января и 1 февраля смогут увидеть сразу три солнца на небе. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.
Это явление называют зимней радугой или ложными солнцами. Оно возникает при сильном морозе и высокой влажности.
«Это явление называется гало. При морозах свет преломляется на 20° от солнца, проходя через кристаллы льда в атмосфере, поэтому возникает картинка, похожее на солнце. Получается оптическая иллюзия», — объяснил aif.ru происхождение «клонов солнца» астроном Сергей Нароенков.
По словам эксперта, зимняя радуга может возникнуть где угодно, важны погодные условия, а не местоположение. Особые средства для наблюдения за гало не нужны.
На предстоящих выходных градусник термометра в московском регионе опустится до −23… −18°С. Морозы пробудут в столице и области до 5 февраля, сообщают синоптики.