«Грибы просветят их»: Дмитриев пошутил про обед Страмера, помогающий в политике

Дмитриев пошутил про галлюциногенные грибы, которые помогут Стармеру в работе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил про галлюциногенные грибы, которые могут помочь премьер-министру Великобритании Киру Стармеру лучше справляться со своей работой. Об этом политик написал в личном аккаунте в социальной сети Х.

«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — иронично отметил Дмитриев.

Так спецпредставитель президента России прокомментировал новость о том, что прибывшая в Китай с официальным визитом делегация Британии, включая Стармера, заказала на обед галлюциногенные грибы, подающиеся в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang.

Отмечается, что представители Лондона в составе 140 человек заказали все заведение и самые известные блюда, включая грибы, способные вызвать галлюцинации при неправильном приготовлении.

