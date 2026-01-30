«Грибы просветят их»: Дмитриев пошутил про обед Страмера, помогающий в политике

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил про галлюциногенные грибы, которые могут помочь премьер-министру Великобритании Киру Стармеру лучше справляться со своей работой. Об этом политик написал в личном аккаунте в социальной сети Х.
«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — иронично отметил Дмитриев.
Так спецпредставитель президента России прокомментировал новость о том, что прибывшая в Китай с официальным визитом делегация Британии, включая Стармера, заказала на обед галлюциногенные грибы, подающиеся в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang.
Отмечается, что представители Лондона в составе 140 человек заказали все заведение и самые известные блюда, включая грибы, способные вызвать галлюцинации при неправильном приготовлении.