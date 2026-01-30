В Бразилии 13-летний мальчик погиб после нападения акулы

По данным агентства, подросток Роша Дантас отдыхал с друзьями на пляже в городе Олинда, когда на него внезапно напала акула. Очевидцы сразу же вытащили его из воды и попытались оказать первую помощь. Однако это не принесло успехов. В госпиталь мальчика привезли уже без признаков жизни.