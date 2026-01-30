Ричмонд
В Бразилии 13-летний мальчик погиб после нападения акулы

Подросток в Бразилии скончался от потери крови после укуса акулы.

Источник: Комсомольская правда

В бразильском штате Пернамбуко 13-летний мальчик погиб после встречи с акулой, она прокусила ему ногу. Об этом информирует Agencia Brasil.

По данным агентства, подросток Роша Дантас отдыхал с друзьями на пляже в городе Олинда, когда на него внезапно напала акула. Очевидцы сразу же вытащили его из воды и попытались оказать первую помощь. Однако это не принесло успехов. В госпиталь мальчика привезли уже без признаков жизни.

Медики сообщили, что причиной смерти 13-летнего ребенка стала сильная потеря крови.

Как уточнило агентство, в Олинде нередко происходят нападения акул. С 1992 года там зарегистрировали 82 таких случаев, и 27 из них завершились летальным исходом.

KP.RU прежде сообщал, что акулы начали терроризировать пляжи австралийского штата Новый Южный Уэльс. Из-за участившихся нападений властям Сиднея пришлось закрыть десятки пляжей.