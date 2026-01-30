Диетолог предупредила о скрытой опасности обезжиренных продуктов

Стремление сократить число калорий за счет обезжиренных продуктов может привести к обратному эффекту, вызывая желание съесть больше обычного. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила диетолог Анастасия Лебедева.
— Жиры играют ключевую роль в формировании чувства сытости. Когда их исключают, пища быстрее переваривается, уровень сахара в крови резко повышается и так же резко падает, провоцируя новый приступ голода. Это формирует замкнутый круг постоянного перекуса и переедания, — объяснила специалист.
Эксперт добавила, что зачастую производители подобных продуктов компенсируют жир сахаром, крахмалом и ароматизаторами. В результате калорийность может не меняться или снижаться незначительно.
Стоит помнить и то, что основной задачей здорового питания является получение полезных веществ из продуктов, а следование строгой диете может привести к их дефициту, что негативно скажется на самочувствии, сообщает RT.