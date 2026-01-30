16 января партнер бюро Marks & Sokolov Сергей Соколов высказался, что Россия отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Из-за этого она потребовала от американского инвестиционного фонда отозвать из федерального суда США иск на 225 миллиардов долларов. Специалист пояснил, что советское правительство аннулировало этот долг в 1918 году.