Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD отказался отозвать иск к России с требованием вернуть «долги» по обязательствам Российской империи. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в международной юридической фирме Marks & Sokolov, которая представляет интересы России.
— Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, — передает РИА Новости.
16 января партнер бюро Marks & Sokolov Сергей Соколов высказался, что Россия отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Из-за этого она потребовала от американского инвестиционного фонда отозвать из федерального суда США иск на 225 миллиардов долларов. Специалист пояснил, что советское правительство аннулировало этот долг в 1918 году.
Позднее доктор экономических наук Алексей Зубец раскритиковал требования американского фонда о выплате старых долгов. Он отметил, что Россия является преемницей обязательств Советского Союза, который ранее отказывался платить долги своих предшественников, за исключением определенных компенсаций.