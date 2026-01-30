Путин: выручка России от продажи оружия в 2025 году достигла $15 млрд

Россия в прошлом году поставила военную технику в три десятка стран, выручка достигла $15 млрд. Об этом в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что удалось создать фундаментальные заделы, которые позволят расширить номенклатуру и географию поставок российской военной продукции.
«Это позволит укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения, проверенных, испытанных в реальных боевых условиях», — уверен глава государства.
Ранее Путин заявил, что боевые действия показали, что российская система ПВО — одна из лучших в мире.