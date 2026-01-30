Мать участницы «Дома-2» Либерж Кпадону раскрыла официальную причину ее смерти

— У нее была привычка: она набирала горячей-горячей воды, чтобы все прогрелось, ждала, когда остынет до приемлемой температуры, и только потом залезала. Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что-то в телефоне и потеряла сознание, — сказала она.