Россиянам рассказали, как вернуть в магазин товар без этикетки

Вернуть товар продавцу, например одежду, можно без наличия магазинной этикетки. Однако, фабричные ярлыки на вещах необходимо сохранить, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист Денис Алексеев.
— Фабричные ярлыки — это часть самого изделия. Речь идет о вшитых этикетках с указанием состава, размера и бренда, а также контрольных элементах на косметике и парфюмерии. Именно они подтверждают, что товар не был в использовании. Если они повреждены или удалены, продавец может отказать в возврате, — заявил эксперт.
Специалист подчеркнул, что ценники, пластиковые бирки или рекламные стикеры не являются частью товара. Их отсутствие не лишает покупателя права на возврат. Главное — иметь чек или возможность иным способом подтвердить покупку.
Потребовать возврат средств можно также за некачественно оказанную услугу, напомнил RT. А за некачественную стрижку еще и потребовать деньги на компенсацию морального ущерба, если стрижка, по мнению клиента, его уродует.