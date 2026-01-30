Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как вернуть в магазин товар без этикетки

Юрист Алексеев: сохранять магазинные этикетки для возврата товара не обязательно.

Источник: Комсомольская правда

Вернуть товар продавцу, например одежду, можно без наличия магазинной этикетки. Однако, фабричные ярлыки на вещах необходимо сохранить, об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист Денис Алексеев.

— Фабричные ярлыки — это часть самого изделия. Речь идет о вшитых этикетках с указанием состава, размера и бренда, а также контрольных элементах на косметике и парфюмерии. Именно они подтверждают, что товар не был в использовании. Если они повреждены или удалены, продавец может отказать в возврате, — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что ценники, пластиковые бирки или рекламные стикеры не являются частью товара. Их отсутствие не лишает покупателя права на возврат. Главное — иметь чек или возможность иным способом подтвердить покупку.

Потребовать возврат средств можно также за некачественно оказанную услугу, напомнил RT. А за некачественную стрижку еще и потребовать деньги на компенсацию морального ущерба, если стрижка, по мнению клиента, его уродует.