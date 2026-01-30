Ричмонд
Стало известно, как сохранить витамины в овощах при консервации

Технолог Старова посоветовала мариновать перец и свеклу для сохранения витаминов.

Источник: Комсомольская правда

Сохранить витамины при термообработке и консервации овощей возможно, если делать заготовки правильно. Рекомендации для хозяек озвучила в беседе с «РИАМО» главный технолог Светлана Старова.

— Витамины, содержащиеся в болгарском перце, баклажанах или свекле могут хорошо сохраняться как в маринадах, так и в ферментированных продуктах. Маринование с использованием уксусной кислоты эффективно сохраняет текстуру и часть минералов, — отметила эксперт.

Технолог подчеркнула, что качественно приготовленные томатные соусы и лечо остаются такими же полезными, как и свежие овощи. Однако максимальную пользу можно получить, комбинируя в рационе как свежие, так и консервированные продукты.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что ежедневно необходимо употреблять порядка 400−500 граммов овощей и фруктов. Подойдут свежие, запечённые, обработанные кипятком, и даже замороженные плоды.

Свежие овощи всегда плотные, без вмятин, пятен и мягких участков. Например, огурцы должны быть упругими и хрустящими, а томаты — пружинить при нажатии. Морщины, влажные пятна и тусклый оттенок — тревожный сигнал, передал Life.ru.