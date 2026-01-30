В Госдуме попросили правительство проверить медучреждения Кузбасса

Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо — в тяжелом состоянии.